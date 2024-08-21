KSK-Koç flörtü

İZMİR'İN en köklü spor kulübü Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeşil-kırmızılılar 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'la birlikteliğinin sona ermesinin ardından sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı. Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası yeşil-kırmızılı camiada konuşuluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka'ya sponsor olacağı iddialarına KSK Başkanı İlker Ergüllü yanıt verdi.

'BİZ DE ONUR DUYARIZ'

"İNŞALLAH böyle bir şey olsa da Karşıyaka olarak yepyeni bir sayfa açsak" diyen İlker Ergüllü, "İstanbul'un güçlü bir isminin Karşıyaka'ya destek vermesi bize artı değer katar. Biz de onur duyarız. Önümüzdeki süreçte masaya oturup ayrıntıları konuşacağımızı ümit ediyorum" dedi. Ergüllü'nün yakın arkadaşı oyan ve aynı zamanda Fenerbahçe İcra Kurulu üyesi oyan Sertaç Komşuoğlu üzerinden görüşmelerin olduğu iddia edildi. Ergüllü, Ali Koç'un F.Bahçe'nin ezeli rakipleri Göztepe ile oynadığı maçta saha kenarında yapılan saldırı sonucu yere düşmesi sonrasında sponsorluğun gündeme gelmediğini ifade etti.

YUKATEL İLE DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

ALİ Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor. Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. KSK'nin yurtdışı ve yurtiçi için iki farklı sponsorluk formülü üzerinde durduğu ifade edilmiş, Avrupa'daki sponsorluk için ise Süper Lig'deki rakibi Merkezefendi Belediyesi'ne de destek veren Yukatel firmasıyla görüştüğü iddia edilmişti.