Karşıyaka’nın canı sıkıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde çoğu kariyerlerinde şampiyonluk sevinci yaşayan isimleri transfer edip yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka, sezonun ilk haftasında taraftarlarına galibiyet armağan edememenin üzüntüsünü yaşadı. İlk hafta Kırşehir SFK'yı ağırlayan İzmir ekibi, umduğunu bulamadı. Rakibi önünde özellikle ikinci yarıda birçok net gol fırsatından yararlanamayan yeşil-kırmızılı ekip, 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Karşıyaka'da ilk hafta kadroda geçen sezondan kalan futbolculardan Cenk Ahmet, Ferdi, İsmail ve Enes 11'de forma giyerken 7 yeni transfer ise görücüye çıktı. Takımıyla ilk sınavını veren tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yenilerden Hakan Canbazoğlu, Hakan Barış, Abdülkadir, Kadir, Ali Sinan, Mert ve İshak'ı ilk 11'de oynattı.