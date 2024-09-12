Kaf-Kaf’ta Yasin kalıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın takımda kalacağı öğrenildi. Geçen sezon sakatlık nedeniyle çapraz bağları kopan ve sezonu erken kapatan 32 yaşındaki golcünün büyük ölçüde iyileştiği ifade edildi. Sezonun ilk karşılaşması olan Kırşehir maçında tribünde oturan Yasin'in dinlendirildiği ve gelecek haftalarda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın hücumda Yasin kozunu oynayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon sona erdikten sonra Kaf-Kaf'ın Yasin ile yolları ayırabileceği konuşuluyordu.

TEKNİK EKİP GÜVENİYOR

Karşıyaka teknik ekibinin geçen sezon 19 maçta 9 gol atarak yıldızlaşan oyuncuya oldukça güvendiği ifade edildi. Ön bölgede İshak Kurt'un as oyuncu olarak tercih edileceği öğrenilirken, Yasin'in performansına göre rotasyon oyuncusu olabileceği kaydedildi. Profesyonel kariyerine Nöttingen'de başlayan Yasin, Orduspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Altınordu, Uşakspor, Düzcespor gibi takımların formasını da terletti.