Karşıyaka gücünü gösterdi

TRANSFERDE şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona iç sahada Kırşehir ile 0-0 berabere kalarak başladıktan sonra deplasmanda Bulvarspor'ı farklı mağlup etti. İzmir ekibi, ikinci haftada Bulvarspor'u İstanbul'da 3-0 ile geçip kendini kanıtladı. Yeşilkırmızılı ekip farklı galibiyetle şampiyonluk yarışında rakiplerine erken gözdağı verdi. Karşıyaka'da geçen sezonun en skorer ismi olup bu yıl üst liglerden yapılan transferlere rağmen ilk 11'de formasını bırakmayan Enes deplasmanda rakibin kilidini açarak gollerine başladı. Enes, ilk yarının sonu ve ikinci yarının başında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Kaf-Kaf'ın yeni transferlerinden Erdal da ikinci devrede oyuna dahil olarak galibiyeti sigortalayan golü attı. Yeşil-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet maç sonu ilk galibiyeti sahada kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarla kutladı. Karşıyaka, gelecek hafta 23 Elazığ FK'yı ağırlayacak.