Karşıyaka’da Akçay’ın tatlı telaşı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup durumda bulunan ve 7 puan topladığı ilk 3 haftada maçlara tek değişiklik dışında aynı 11'le çıkan Karşıyaka'da takıma sonradan katılan isimlerin de form tutmasıyla teknik heyeti tatlı bir telaş sardı. Ligin ilk iki maçında aynı 11'le mücadele eden, son 23 Elazığ FK mücadelesinde ise sadece orta sahada Mert Torlak'ın yerine Erdal'ı 11'de oynatan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, transferin son döneminde gelen Onur Akbay, Çağatay, Gökhan, Bedirhan ve Bedran'ın yanı sıra geçen sezondan kalan Sefa'nın da çok formda olması zorlanıyor.

KADRO DEĞİŞEBİLİR

Özellikle defans ve orta sahada bu sezon çok alternatifli kadro oluşturan Kaf- sebebiyle kadroyu oluşturmakta zor- Kaf'ta bu hafta pazar günü Artvin Hopaspor deplasmanı öncesi Mustafa Reşit Akçay'ın nasıl bir kadro sahaya süreceği belirsizliğini koruyor. Karşıyaka ligin ilk 3 maçında kalesini gole kapatıp 48 yıl sonra sezona ilk 3 haftada gol yemeyerek başlamıştı.