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KSK seriye bağladı

3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Artvin Hopaspor’u farklı mağlup etti

HABER MERKEZİ
KSK seriye bağladı
NESINE 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Artvin Hopaspor'u farklı mağlup etti: 0-3. İlk hafta sahasında bir puan alan yeşil-kırmızılılar daha sonra çıktığı iki maçı da kazanmıştı. Kaf-Kaf bu sonuçla üçte üç yaparak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. 57. dakikada Karadeniz ekibinde Enes Yılmaz direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 61'de Enes Nalbantoğlu Kaf-Kaf'ı 1-0 öne geçirdi. 66'da bu kez bir başka golcü İshak Kurt sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 75'te Mert Torlak yeşil-kırmızılıları rahatlattı: 0-3.
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