KSK seriye bağladı

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Artvin Hopaspor'u farklı mağlup etti: 0-3. İlk hafta sahasında bir puan alan yeşil-kırmızılılar daha sonra çıktığı iki maçı da kazanmıştı. Kaf-Kaf bu sonuçla üçte üç yaparak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. 57. dakikada Karadeniz ekibinde Enes Yılmaz direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 61'de Enes Nalbantoğlu Kaf-Kaf'ı 1-0 öne geçirdi. 66'da bu kez bir başka golcü İshak Kurt sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 75'te Mert Torlak yeşil-kırmızılıları rahatlattı: 0-3.