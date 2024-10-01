Karşıyaka’nın keyfi yerinde

NESINE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, üst üste üçüncü galibiyetini deplasmanda Artvin Hopaspor'u da 3-0 yenerek aldı, şampiyonluk yarışında zirveye ortak oldu. Bu sezona teknik direktörlük görevine kariyerinde birçok kupa bulunan Mustafa Reşit Akçay'ı getirip şampiyonluk hedefiyle başlayan, yıldız futbolcuları kadrosuna dahil eden Kaf- Kaf, lig başlar başlamaz farkını gösterdi. Sezona Kırşehirspor beraberliğiyle başladıktan sonra dış sahada Bulvarspor'u 3-0, İzmir'de 23 Elazığ FK'yı 2-0 yenen yeşil-kırmızılılar, en uzak deplasmanda Artvin Hopaspor'u da gol yemeden farklı geçti ve zirveyi yakaladı.

DERBİDE LİDERLE KAPIŞACAK

GRUPTA Bursaspor'un evinde Muşspor 1984'le berabere kalmasıyla 4 hafta sonunda namağlup 10 puana ulaşan Karşıyaka, liderliğe ortak oldu. Ligde Karşıyaka'nın bu hafta Alsancak Stadı'nda konuk edeceği Bornova 1877 averajla liderliğe kurulurken, Kaf-Kaf'ın yanı sıra Bursa ve Silifke Belediyespor'un da 10'ar puanı var. Taraftarını şampiyonluk yarışının havasına erken sokan Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 4 maçta hiç gol yemezken, 48 yıl sonra ilk kez sezonun ilk haftalarında gol yemememe serisini de sürdürdü.