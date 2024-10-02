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Karşıyaka’nın hedefi yeni rekor

Yeşil-kırmızılılar, evinde Bornova’yı gol yemeden mağlup ederek 48 yıllık rekorunu egale etmek için sahaya çıkacak.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’nın hedefi yeni rekor

NEsıne 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona müthiş başlayıp 4 maçta namağlup 10 puanla zirve ortağı olurken kalesinde hiç gol görmeyen Karşıyaka, bu hafta liderliği devralmak için çıkacağı Bornova 1877 sınavında 48 yıllık rekoru da egale etmeye çalışacak. Ligde 4 haftada 8 gol atarken hiç gol yemeyen Karşıyaka, İzmir derbisinde de kalesinde gol görmezse 48 yıl sonra ilk 5 hafta kalesini gole kapatmış olacak.

İlk 4 maçta gol yemeyen İzmir temsilcisi, son olarak 1976 yılında yine 3'üncü Lig'de ilk 5 maç boyunca gole geçit vermedi. Tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde bu sezon 4 maçta tek değişiklik hariç aynı 11'le mücadele eden Karşıyaka'da kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperler Abdülkadir ve İsmail ile sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç, sol bek Ferdi'nin performansları taraftarın gönlüne taht kurmuştu.

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