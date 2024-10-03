Zirvede derbi ateşi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka ve Bornova 1877 bu hafta zirve aşkıyla kozlarını paylaşacak. İlk 4 haftada kalesine duvar ören ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puanla 3. sırada konumlanan Kaf-Kaf; 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve averajla lider durumda bulunan Bornova 1877'yi cumartesi günü saat 16.00'da ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yeşil-kırmızlıların ev sahipliğinde kıyasıya rekabete sahne olacak müsabakadan çıkacak sonuçla iki İzmir temsilcisi 1. Grup'ta liderlik koltuğuna otura- bilir. İki İzmir ekibini yine 10'ar puanla Bursa ile Silifke takip ederken, kritik karşılaşma şampiyonluk yarışında ligin seyrini belirleyecek.

ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bornova ekibini ligdeki ikinci yılında zirveye taşıyan teknik direktör Sercan Yıldırım, Karşıyaka maçı öncesi, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada etkili bir oyunla kazanarak liderlik koltuğunda olmak önemli. Biz her maçta rakiplerin durumunu değil, kendi oyun anlayışımızı bozmadan çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli. Karşıyaka karşılaşmasına da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız" açıklamasını yaptı. Yeşil-kırmızılılarda yönetimden futbolculara prim dopingi geldi. Kaf- Kaf'ta kurmayların, Artvin Hopaspor deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetin zamlı primlerini hafta başında ödediği ifade edildi.