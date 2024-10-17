Karşıyaka hareketli

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fransız ekibi Saint-Quentin'i taraftarı önünde 84-74 mağlup eden Karşıyaka'da galibiyete rağmen sıkıntılar sürüyor. Son bir buçuk yılda özellikle basketbol takımlarının her geçen yıl artan yüksek maliyeti nedeniyle 90 milyon TL güncel vergi borcu biriken Karşıyaka'da yönetim küçülmeye gitmeyi değerlendirmeye başlamıştı. Belirsizlik ortamında takımda ayrılıklar da başladı. İki buçuk sezondur kadroda yer alan Thomas Akyazılı takımdan ayrılıp Aliağa Petkimspor'la söz keserken, Saint-Quentin maçına çıkmadı. Sakatlanan McDermott'un durumu ise belirsiz.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

Çözüm bulamazsa yüksek kontratlı yabancılarla yollarını ayırıp daha düşük maliyetli oyuncular almayı değerlendiren Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca ve ekibinin de karar aşamasında oldukları öğrenildi. Kulüpte toplamda 10'uncu sezonunu geçiren, daha önce takıma tarihi başarılar kazandıran Ufuk Sarıca'nın kararını önümüzdeki günlerde yönetime sunması bekleniyor. Karşıyaka yönetiminde istifalar da sürüyor. Kulüpte Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçilen Mehmet Yaya ile birlikte istifa kararı alan Bahri Ekmekçioğlu ile Kazım Türk'ün ardından Bülent Kural da yönetimden istifa etti.