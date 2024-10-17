KSK’nin prensleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ezeli rakiplerinden Bursaspor'la birlikte namağlup zirveyi paylaşan Karşıyaka'yı sezonun ilk 6 haftasında ileri uçta İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu taşıdı. Geçen sezon 13 golle Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan sol kanat oyuncusu Enes, bu sezon 6 maçta 4 gol attı. Karşıyaka'ya 3'üncü Lig'de son iki sezonun gol kralı olarak transfer edilen İshak, 6 haftayı 3 golle geçti. Karşıyaka'nın attığı 12 golün 7'sini İshak-Enes ikilisi kaydetti. İkili son iki deplasmanda deplasmanda 3-0 kazanılan Artvin Hopaspor ve 2-0 biten Kuşadasıspor maçlarında birlikte ağları sarstı.

ELİ GÜÇLENECEK

Gurbetçi yıldız oyuncu Erdal Öztürk'ün de bu sezon Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Kaf-Kaf'ta 2 golü bulunuyor. Kariyerinde Alman devi Bayern Münih'te A Takım'a kadar yükselme başarısını da gösteren Erdal'ın yanı sıra uzun süren sakatlıktan çıkan Yasin Ozan'ın da dönmesiyle Karşıyaka'nın hücumdaki alternatifleri de artmış olacak.

4 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

LIGDE 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet alan Karşıyaka, 4 sene sonra en iyi sezon başlangıcını da yaptı. Türkiye'nin en kariyerli teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay'ı dümene geçirip lige 5 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan İzmir temsilcisi 6 haftada yenilgisiz 16 puan topladı. Kalesinde yalnız 1 gol gören Karşıyaka, son olarak 2020- 2021 sezonunda ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puanla geçmişti.