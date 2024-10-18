KSK’de Yasin sevinci

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Yasin Ozan sevinci yaşanıyor. Geçen sene sezon başında takıma katılan ancak kısa süre sonra çapraz bağları kopan ve yaklaşık 8 aydır sahalardan uzak kalan Yasin Ozan nihayet iyileşti. İlk sezonunda yaşadığı şanssızlığa rağmen yeşil-kırmızılı kurmaylar deneyimli futbolcuyla yola devam kararı almış ve Yasin sezon sonu sözleşme yenilemişti. Oldukça uzun bir zaman sonra geçtiğimiz hafta oynanan Kuşadasıspor maçında 18 kişilik kadroya giren ve yedek kulübesinde oturan tecrübeli golcünün önümüzdeki haftalarda forma şansı bulacağı kaydedildi. Geçen sene uzun süre forma giyememesine rağmen 19 karşılaşmada rakip ağları tam 9 kez sarsma başarısı göstererek takımının en skorer isimlerinden olan Yasin performansıyla göz doldurmuştu.