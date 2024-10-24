Karşıyaka’da hedef şirketleşme

KARŞIYAKA Spor Kulübü, son dönemlerde borçların artması üzerine harekete geçti ve şirketleşmek için önemli bir adım attı. Başkan İlker Ergüllü ve yönetim kurulu üyeleri, şirketleşmeye dair resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, "Bu zor günleri öncelikle el birliği ile ve sonrasında da yapısal reformlarla aşabileceğimizi düşünmekteyiz. Sponsor destekleri maalesef olması gereken seviyelerin çok altında. Bunun yanı sıra yıllardır gecikmiş ve birikmiş vergi borçları Maliye tarafından talep edilmiştir. Zaten gündelik giderleri karşılamakta ve sporcu ödemelerini yapmakta zorlanan kulübümüz, zor bir durumda kalmıştır" denildi.

BİLETLER 10 LİRA OLDU

Bu sebeplerden ötürü şirketleşme ile ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Karşıyaka Spor Kulübü organlarının başkanları, yöneticileri ve sevdalıları olarak dönemimize ait vergi borcu asıllarını ve benzerlerini ödeyeceğiz. Ancak ileriye dönük yapısal reformlara da ihtiyaç olduğu aşikardır. Bunun da yolunun şirketleşmekten geçtiğini düşünmekteyiz. Düzgün bir planlama ile yeni yapılanmanın doğru çözüm olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, olağanüstü bir genel kurul toplantısı planlamaktadır. Bu açıklama olağanüstü genel kurul çağrısı olmayıp söz konusu olağanüstü genel kurul için yönetim kurulumuz ayrıca tarih ve gündemi belirterek çağrıda bulunacaktır." Öte yandan yönetim Tokat Belediye Plevne maçının biletlerini 10 lira olarak belirledi ve taraftara stadı doldurması için çağrıda bulundu. Kurmaylar bilet fiyatlarındaki farkı kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.