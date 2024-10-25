Kaf-Kaf’a hücum

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 6 galibiyetle namağlup liderliğe yükselen Karşıyaka'da yarın Tokat Belediye Plevnespor'la Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak iç saha maçına ilgi büyük. Maç saatini yoğun temaslarla 19.00'a aldırıp bu sezon ilk kez gece maçına çıkmaya hazırlanan yeşil-kırmızılılar, maraton tribün bilet fiyatlarını 8 TL'lik işlem bedeli dahil toplam 10 TL olarak belirlerken, bu tribündeki biletler çıkar çıkmaz büyük oranda tükendi.

STAT TAMAMEN HAZIR OLACAK

Maç için numaralı tribün biletleri yine 250 TL'den satılırken tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Alsancak Stadı'nın elektrik sistemindeki sorun sebebiyle bir süredir Karşıyaka ve Altay maçlarını gündüz oynuyordu ancak tesisattaki sorunun çözüldüğü öğrenildi. Öte yandan Altay geçen haftaki iç saha maçını yine Alsancak'taki zemin bakımı sebebiyle Atatürk Stadı'nda oynamıştı. Stadın zemininin de yarınki mücadeleye yetişeceği öğrenildi. Karşıyaka, taraftarının desteğiyle bu maçı da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürmek istiyor. Tokat Belediyespor'un ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mesaisinde Viranşehir'i konuk edecek olan Kaf-Kaf, ardından ligde Ergene Velimeşe deplasmanına gidecek.

FUTBOLU BIRAKAN ADEM TEKNİK DİREKTÖR OLDU

KARŞIYAKA'NIN futbol takımında geçen sezonun ilk yarısında forma giyen golcü Adem Büyük, profesyonel kariyerini noktalayıp teknik direktörlüğe başladı. Kaf-Kaf'ta geçen sezon çilek transfer olarak imza atıp ilk yarıda 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynadıktan sonra devre arasında kadro dışı bırakılan 37 yaşındaki Adem Büyük, eski takımlarından 1'inci Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'da teknik sorumluluğa getirildi. Adem Büyük, Malatya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı dönemde bir dönem futbolcu-teknik adam olarak görev yapmıştı.