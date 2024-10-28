Zirvenin tek sahibi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle Tokat Belediye Plevnespor'u da 2-0 yenip üst üste 7 galibiyetle 21 yıl sonra ilki başaran lider Karşıyaka şampiyonluk yürüyüşünü tam gaz sürdürürken, Türkiye'de bu sezon en uzun galibiyet serisini yakaladı. Türkiye'de profesyonel liglerdeki 139 takım arasından bu yıl Karşıyaka'dan başka 7'de 7 yapan çıkmadı. En son 2. Lig'de şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunun ikinci yarısında çıktığı ilk 7 maçı kazanan, 21 yıl sonra kendi rekorunu egale eden Kaf-Kaf, bu yıl tüm liglerde istatistiklerde zirveye çıktı. Süper Lig'de lider Galatasaray sezona 6'da 6 yaparak başladıktan sonra evinde Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Karşıyaka, 7 maçını art arda kazanıp 8 hafta sonunda namağlup liderlik koltuğunda otururken, 3. Lig'in en çok kazanan ve 22 puanla en çok puan toplayan takımı oldu.

GALATASARAY GEÇEBİLDİ

İzmir temsilcisini bu yıl galibiyet sayısında yalnız 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray sollayabildi. Avrupa liglerinde ise dün ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenen La Liga lideri Barcelona bu yıl 7'de 7 yaptı. Sezon başında teknik direktörlüğü Erkan Sözeri'den devralan Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yaptığı müthiş çıkışla taraftarına büyük gurur ve mutluluk yaşatan Karşıyaka, 2003'ten 21 yıl sonra ilk kez şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Yeşil-kırmızılılar, 3. Lig'e 7 sezon önce düşüp, 3 kez Play-Off oynamasına rağmen bir daha üst lige çıkamamıştı.

ALSANCAK'TA TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI

Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda tarihi günlerinden birini yaşadı. Kapılarını 2021 yılında yeniden açan stat, yıllardır ilk kez doldu. Maçı 8 bin 363 biletli 10 binin üzerinde Karşıyakalı izledi. Maçta 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek veren Karşıyakalılar, mücadelenin ardından futbolcuları taşıyan kafile otobüsünü Karşıyaka İskelesi'nin önünde meşalelerle karşıladı. Yüzlerce taraftar gece geç saatlerde futbolcularla karşılıklı, "Şampiyon" tezahüratları yaptı.