Kaf-Kaf’tan Gökhan Şensan’a vefa

KARŞIYAKA dün ani gelişen rahatsızlığı sonucu 59 yaşında hayatını kaybederek camiayı yasa boğan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı duygusal bir şekilde andı. Dün acı haberi alır almaz hastaneye koşup göz yaşlarına boğulan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, teknik heyet ve futbolcular şoku üzerlerinden atamadı. Alsancak Stadı'ndaki maça yedek ağırlıklı takımla çıkma kararı alan Kaf-Kaf, Şensan'ın vefatı sonrası tam kadro maça geldi.

Karşıyakalıların maç öncesi saygı duruşu talebine Futbol Federasyonundan onay çıkmazken iki takım futbolcuları santranın ardından yaklaşık 30 saniye topa dokunmayıp Gökhan Şensan için saygı duruşunda bulundu. Karşıyaka'da basketbol takımının Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Kolossos'la oynayacağı maç için kafileyle birlikte özel uçakla dün Yunanistan'ın Rodos Adası'na giden Başkan İlker Ergüllü acı haberi burada aldı. CENAZESİ

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ERGÜLLÜ, hızlı feribotla Marmaris'e geçerek karayoluyla İzmir'deki maça yetişti. Karşıyaka, Şensan için ligdeki ilk iç saha maçında da taraftarla birlikte anma yapacak. Şensan'ın cenaze namazı bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak.