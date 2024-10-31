KSK turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Viranşehir Bld'yi penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 28'de Ercan, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, Ege kafayla topa vurdu ancak top üstten auta gitti. 30'da ceza yayı üzerinden topa sert ve isabetli bir şekilde vuran Menderes, kaleyi tutturamadı. 43'te Ege'nin vuruşunda top kaleci Mehmet'in kucağında kaldı. 54'te Mustafa kaleci Hasan'ı çalımladı ama çerçeveyi bulamadı. 77'de Bedran, Viranşehir Bld savunmasının hatasında topu ağlara gönderemedi. 90+2'de Çağatay, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu, Mehmet Demircan topu tokatlayarak kornere gönderdi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanınca maç uzatmalarla devam etti.

90 DAKİKADA SKOR DEĞİŞMEDİ

109'da sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Seyit, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 111'de Çağatay, ceza sahası içine topu gönderdi, Yasin topa gelişine vurdu ancak direkten döndü, Çağatay seken topu ağlara gönderdi: 1-1. Penaltı atışları geçilirken Karşıyaka'da Bedirhan, Mert, Ali Sinan ve Çağatay fileleri havalandırırken, Yasin direği geçemedi. Viranşehir Bld'de Hamza, Erhan, Tamer gol ile buluşurken, Mustafa ve Ömer penaltıdan yararlanamadı ve turu geçen taraf Karşıyaka oldu.

AS TAKIMDAN BİR TEK GÖKHAN VARDI

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Viranşehir Bld maçında geçen hafta Tokat Bld Plevne karşısında sahaya çıkan 11'den sadece Gökhan Meral'i sahaya sürdü. Altyapı ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı tercih eden Akçay, gençleri kupa mücadelesinde görme fırsatı buldu. Üçüncü Lig Üçüncü Grup ekibi karşısında zorlanan Karşıyaka'da, Akçay ikinci yarıda kulübeden asları sokarak maçı çevirmeye çalıştı.