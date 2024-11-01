Kaf-Kaf karıştı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirvede bulunan, Türkiye Kupası'nda da adını bir üst tura yazdıran Karşıyaka'da kulüp karıştı. Geçtiğimiz salı günü ani bir rahatsızlık geçirerek hayatını kaybeden futbol şube başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından iki yönetici ağır bir açıklama yaparak kulüpten istifa etti. Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu, yaptıkları ortak açıklamayla şok etkisi yarattı.

Kulübün resmi basketbol sayfasından paylaşılan yazı, "Karşıyaka bir yönetici, bizler ise 20 yıllık kardeşimizi toprağa verdik. Gökhan kardeşimiz hayatını Karşıyaka'ya adamıştı. Maalesef bu acı sonu hep birlikte biz hazırladık" sözleriyle başlarken, "Son yılların en başarılı takımını kurmasına rağmen kişisel egoları yüzünden arkasında durmayan yönetim kurulu, 100 tane bedava bilet alamadığı için sosyal medyadan kendisine ve ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden sözde taraftarlar ve Karşıyaka üzerinden beslenen asalaklar" ifadeleri kullanıldı.

ERGÜLLÜ'YE SİTEM ETTİLER

Yazının geri kalan kısmında futbolculara ve teknik heyete teşekkür edilirken, başkan İlker Ergüllü hakkında da sert ifadelere yer verildi. Yazının devamı ise şu şekilde: Bir sözümüz de sayın Mustafa Reşit Akçay ve futbolculara. Haberi duyar duymaz ilk hastaneye koşanlardandınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu sene Gökhan için oynayın ve o kupayı mezarına götürün. Diğer sözümüz ise başkan İlker Ergüllü'ye. Ne Gökhan Şensan'ın evine taziyeye, ne de Dubai tatilini erteleyip cenazesine geldin; sana da helal olsun. Son söz. Biz Karşıyaka'daki resmi ve fahri tüm görevlerimizden istifa ediyoruz. Nazım Torbaoğlu, Tamer Ustaoğlu."

KSK'DE BURUK SEVİNÇ

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyet alarak Türkiye'de sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan lider Karşıyaka, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşahir Belediyespor'u eleyerek adını bir tura yazmayı başardı. Sezon başında iyi bir hava yakalayan İzmir ekibinde futbol şube başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı derin üzüntü yaşattı. Maçtan bir gün önce vefat eden Şensan'ın acısı Viranşehir karşısında elde edilen zafere de gölge düşürdü. Karşıyaka bugün kuruluşunun 112'nci yılını da buruk kutlayacak.