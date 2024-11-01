Karşıyaka zincir kırdı

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan'ın Rodos Adası deplasmanında Kolossos H Hotels takımını 71-59 mağlup eden Karşıyaka, Avrupa deplasmanlarındaki 13 maçlık yenilgi serisine son verdi. Avrupa'da son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski karşısında 86-69'luk skorla alan İzmir temsilcisi, dış sahada zincir kırarken, grupta üst üste 2 galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu.

'GENELDE İYİYDİK'

Karşıyaka geçen sezon son 16 turunda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle Bosna Hersek'te seyircisiz oynanan iç saha maçında Hapoel Jerusalem'i 98-87 yenmişti. Antrenör Ufuk Sarıca maçın ardından, "Kazandığımız için mutluyum, bizim için bu maçı kazanmak önemliydi. Maçın büyük bölümünde iyi basketbol oynadık, özellikle ilk yarıda gayet iyiydik. Sonrasında şut yüzdemiz düştü, istediğimiz isabetleri bulamadık. Buna rağmen üçüncü çeyrekte savunmada çok iyiydik, fiziksel oynadık. Bugün maçı 10 top çalma ile tamamladık, maçın en önemli detaylarından biriydi. Savunmamızla birlikte oyunun kontrolünü aldık ve kazandık, takımımı tebrik ederim. Önümüzde üç maç daha var, bu galibiyeti unutup sıradaki maçımızı düşünmeye başlayacağız" dedi. Kaf- Kaf grupta Kolossos'u 12 Kasım'da ağırlayacak.

ADADA KALDILAR

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolossos'la oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmek üzere bindiği uçaktaki arıza nedeniyle otele dönmek zorunda kaldı. Yönetimin kiraladığı özel uçakla salı günü Rodos'a giden ve maçın ardından gece dönmeyi planlayan kafileyi İzmir'e götürecek özel uçağın pilotları, yaşanan sorun nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Yeşil-kırmızılı kafile, bunun üzerine otele döndü. Geceyi otelde geçiren kafile dün İzmir'e döndü