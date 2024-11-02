Karşıyaka’da birlik çağrısı

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası basketbol şubesini yöneten camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu ve Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu'nun istifasıyla sarsıldı. Bu ay içinde kongreye hazırlanan Kaf-Kaf'ta eski basketbol şube başkanı Doktor Cem Karas, yeşil-kırmızı sevdalılarına seslenerek birlik çağrısı yaptı. Karas, "Karşıyaka'nın tarihindeki en zor günlerde bile, bizi güçlü kılan birlikteliğimiz ve inancımız oldu. Sevgili Karşıyakalılar, gelin bu 112. yılda küskünlükleri geride bırakalım, çocuklarımız için daha güçlü bir Karşıyaka yaratalım, bayrağımızı daha yükseklere taşımak için kenetlenelim. Çünkü biz Karşıyakalılar, hep birlikte bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Bu arada temelleri 1 Kasım 1912'de atılan ve Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka kuruluşunun 112'nci yılını dün buruk bir şekilde kutladı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan kulüpte, divan yönetim kurulu, Kurucu Başkan Zühtü Işıl'ın Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.