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KSK’den acı fren

3. Lig 1. Grup’ta son 7 maçından galibiyetle ayrılan Karşıyaka, Ergene Velimeşe’ye yenilerek hem bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı hem de liderliği Bursaspor’a kaptırdı

HABER MERKEZİ
KSK’den acı fren

3. Lig 1. Grup'ta son 7 maçını kazanan Karşıyaka, dün Ergene Velimeşe deplasmanından puansız ayrıldı ve aldığı yenilgiyle liderlik koltuğunu da Bursaspor'a kaptırdı. Yeşil-kırmızılı ekip hücum hattında yetersiz kalırken bu mağlubiyetle kendisini desteklemeye gelen taraftarlarını da üzdü. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken Kaf-Kaf'ı yıkan gol 63. dakikada geldi. Bu dakikada Safa Yıldırım sahne aldı ve ev sahibi ekibi öne geçiren isim oldu. Geride kalan dakikalarda KSK'nin maça tutunma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 90 dakikanın ardından Karşıyaka 22 puanla 2. sırada yer alırken, dün sahasında Kuşadaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran Bursaspor ise 23 puanla zirveye yükseldi.

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