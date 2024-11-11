KSK tam gaz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Muşspor'u 2-1 mağlup etti. 16'ncı dakikada Kadir'in ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Enes, uzak köşeye plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 34'üncü dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Enes yerden kesti, Cenk Ahmet gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

KARŞIYAKA SKORU KORUMAYI BİLDİ

İlk yarı Karşıyaka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 86'ncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Ali Sinan'ın sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 90+3'üncü dakikada Muhammet Fatih'in kale önüne yerden ortasında Yaku

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

KARŞIYAKA camiasını ve özellikle futbol takımını vefatıyla derinden yaralayan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan unutulmadı. Karşıyakalı futbolcular maçtan önce ısınmaya üzerinde, "Seni unutmayacağız Gökhan Şensan" yazılı tişörtlerle çıktı. Gökhan Şensan'ın fotoğrafının yer aldığı maket tribünde yer alırken hem Karşıyaka hem de Muş Spor tribününde Şensan için pankart asıldı. Karşıyaka'nın ilk attığı golün ardından da futbolcular Şensan'ı unutmadı.

AKÇAY KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçen hafta kaybedilen Ergene Velimeşe maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Muşspor karşısında Gökhan'ın yerine Ferdi'ye, Mert'in yerine Bedirhan'a, Sinan'ın yerine ise Sefa'ya görev verdi.