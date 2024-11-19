KSK kabus görüyor

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka kabustan uyanamadı. Rakibiyle oynadığı 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini alan İzmir temsilcisinin Eskişehir ekibine şansı tutmuyor.

GEÇEN YIL ELENMİŞTİ

ANADOLU Üniversitesi ile ilk kez geçen sezon gurbette karşılaşan yeşil-kırmızılılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İkinci devrede İzmir'de oynanan maçı son dakika golüyle 1-0 kazanan Kaf-Kaf, daha sonra Play-Off 1'inci Turu'nda Anadolu Üniversitesi ile eşleşti. Kaf-Kaf, İzmir'de oynanan kaybedip bir üst lig umutlarını tüketti. Bu sezon da Eskişehir ekibine boyun eğen Karşıyaka, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 2 deplasman maçında E. Velimeşe'den sonra Anadolu Üniversitesi'ne de yenilen Kaf- Kaf'ta Hakan Barış ile Kadir Bakırtaş'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri kaçırdı. İki futbolcu bu hafta iç sahada oynanacak K.Maraşspor maçında forma giyemeyecek.

YASİN OZAN GOLLE DÖNDÜ

Yeşil-kırmızılı ekibin deneyimli golcüsü Yasin Ozan yeşil sahalara golle döndü. Geçen sezon 19 maçta rakip ağları 9 kez sarsarak kalitesini ispatlayan ancak yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uzun bir süre formasından uzak kalan 33 yaşındaki santrafor, 30 Ekim'deki Türkiye Kupası müsabakasında Viranşehir Bld'ye karşı sahalara tekrar adım atmıştı. Yasin, ligde çıktığı ilk maçta Anadolu Üniversitesi karşısında Enes'in yerine oyuna girerken takımının tek golünü kaydetmeyi başardı.