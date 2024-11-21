Kaf-Kaf zirvede

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ilk 7 haftalık süreçte ürettiği 642 sayıyla bu alanda ligin lideri konumunda bulunuyor. Kaf-Kaf, geride kalan 7 maçta önemli bir performansa imza attı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, topladığı 12 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, skor üretme konusunda ise şu ana kadar sergilediği oyunla dikkat çekti. 3 maçında 100 ve üzeri sayı atmayı başaran yeşil-kırmızılılar, toplam 642 sayı atarak bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı. İzmir ekibi, müsabaka başına 91.7 sayı ortalamasını tutturdu. Karşıyaka'yı bu alanda 637 sayı ile takip eden takım ise lider Tofaş oldu.

AVRUPA'DA DA DURUM AYNI

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, ilk 4 maç sonunda 326 sayı üretmeyi başardı. Bunun sonucunda yeşil-kırmızılılar grubunda en fazla sayı atan takım oldu. İzmir ekibini 325 sayı ile lider Tenerife takip ediyor. Öte yandan Karşıyaka, 3 galibiyet 1 beraberlik ile C Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

ZORLU BİR FİKSTÜRÜ VAR

Karşıyaka'yı milli maç arasının ardından Avrupa karşılaşmalarıyla birlikte zorlu ve yoğun bir fikstür bekliyor. 30 Kasım'da ligde 1 basamak altında yer alan Bursaspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, sonraki hafta ise 6 Aralık'ta evinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Ardından 4 gün sonra Avrupa'da zorlu Tenerife deplasmanına çıkacak olan yeşilkırmızılılar, bu maçın dönüşünde ise İzmir derbisinde Aliağa Petkim'e konuk olacak.