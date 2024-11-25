Karşıyaka geç açıldı

NESINE 3. Lig 1. Grup'un 12. haftasında Karşıyaka evinde Kahramanmaraşspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 15'te Kahramanmaraş atağında Emre'nin pasında sağ kanattan içeri giren Yasin'in sağ çaprazdan şutu direğe çarpıp filelerle buluştu: 0-1. 39'da Ferdi'nin uzun tacında yaşanan karambolde sağ kanatta Sinan'ın gelişine volesi kalecide kaldı. 40'ta Adar sağ çaprazdan yaklaşık 30 metreden şutu falso alınca Hakan üzerine gelen topu kurtaramadı ve fark 2'ye çıktı: 0-2. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Kaf-Kaf daha istekli göründü. 59'da Ferdi'nin uzun tacında yaşanan karambolde Erdal'ın şutu kalecide kaldı.

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

66'da Ali Osman'ın kaleciye hatalı geri pasında Mert Yusuf kale önünde topa dokunarak farkı 1'e indirdi: 1-2. 86'da Bedirhan'ın ortasında Bedran altıpastan vurdu, top üst direkten döndü. Ardından Yasin kaleciye faul yaptı. 90+4'te Erdal'ın ortasında top ceza sahası içinde Bilal'in eline çarptı. Hakem yardımcısının uyarısıyla penaltıyı verdi. 90+7'de Enes Nalbantoğlu penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-2 sona erdi.

AKÇAY'DAN KADROYA NEŞTER

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçen hafta 3-1 kaybettikleri Anadolu Üni. maçı 11'ine oranla 3 değişikliğe gitti. Cezalı Hakan ile birlikte Kadir ve Bedirhan'ın yerine Fatih Mert, Aygün ve Erdal as kadroda yer aldı. 20 yaşındaki Aygün bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

KARŞIYAKA taraftarı, soğuk havaya rağmen takımını yalnız bırakmadı. Mustafa Denizli Stadı'nda yer alan 6 bine yakın Karşıyakalı 90 dakika boyunca takımını destekledi. Yeşil-kırmızılı futbolseverler özellikle hakem yönetimini sık sık eleştirirken, karşılaşma sonunda hakem üçlüsüne yoğun tepki gösterdi