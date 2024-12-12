Başkanlık için Karal iddiası

YÖNETİMİ düşüp olağanüstü kongrede aday bulamayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık Salı günü yeniden toplanacak genel kurul öncesi kulisler hareketlendi. Başkanlığı düşen İlker Ergüllü'nün yanı sıra adı geçen eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı ve Mutlu Altuğ gibi isimlerin özellikle kulübün en yüksek bütçeli şubesi olan basketbolda ana sponsor krizi çözülemediği için göreve talip olmaya soğuk baktığı yeşilkırmızılılarda Mehmet Karal'ın adı ön plana çıktı. Son yönetimde futbol altyapı başkanı olarak görev yapan Karal'ın Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı'nın desteğiyle Turgay Büyükkarcı dahil camiadan birçok isimle kulüple ilgili görüştüğü öğrenildi.