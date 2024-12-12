KSK’de lisans krizi

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Karşıyaka'da şimdi de lisans krizi çıktı. Kaf-Kaf'ta 26 yıllık isim sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi'ni sponsorluk için ikna etme veya yeni bir sponsor bulma çabalarında zaman artık iyice daralırken, FIBA'dan gelen yaptırım da kulübü köşeye sıkıştırdı. FIBA, 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı borcunun taksiti ödenmediği için Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın dün Tenerife'yle İspanya deplasmanında oynadığı maç öncesinde takımın yabancı oyuncularından James Webb, Damien Jefferson ve Sean McDermott'un lisanslarını askıya aldı.

ARTIK ZAMAN İYİCE DARALDI

Bu üç yabancı oyuncu, karar maça kısa süre kala kulübe ulaşmadığı için forma giyebildi. Kaf-Kaf parayı ödemezse önemli yabancılarından Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yararlanamayacak. Karşıyaka, 25 Aralık'a kadar basketbol takımına maaş ödeyemezse ise yine kadronun dağılması tehlikesini yaşayacak. Geçen ay camianın önemli isimleri, Yaşar Ailesi ve Mesut Sancak'ın katkısıyla maaşları ödeyip kulübe ihtar çeken 7 oyuncunun serbest kalmasını önleyen Karşıyaka'da FIBA taksitinin de yatırıldığı açıklanmıştı. Takım Tenerife maçı için Kanarya Adaları'na Yaşar Ailesi'nin desteğiyle gidebilmişti.

AVRUPA'DA MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde iki yenilgisini de Tenerife karşısında alan Karşıyaka, son 16 turu için Play-In oynayacak. Kaf-Kaf grubu 3. sırada bitirmesi halinde Galatasaray'ın rakibi olacak. İkinci bitirmesi durumunda ise RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek. Grupta ikinciliği alacak ekibin saha avantajını elde edeceği Play-In turunda 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak