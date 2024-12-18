KSK transferde seçimi bekliyor

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk yarısını üst üste puan kayıplarıyla lider Bursaspor'un 11 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Karşıyaka, ara transfer dönemi çalışmalarını 24 Aralık'taki başkanlık seçimine kadar durdurdu. Olağanüstü genel kurul sonrası futbol şubesinin şekillenmesiyle harekete geçecek olan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporuna göre hamleler yapacak. Deneyimli teknik adamın, ilk yarının bitimiyle birlikte kadrodaki eksik mevkileri belirleyip Futbol Şube Sorumlusu Ayhan Gültekin'e ilettiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin özellikle ilk yarı boyunca sıkıntısını çektiği santrfor bölgesine 3 forvet adayı belirlediği de gelen bilgiler arasında