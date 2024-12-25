KSK’de 2. Ergüllü dönemi

İzmir ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetimini seçti. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlenen seçime tek aday olarak giren İlker Ergüllü yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Seçim günü yapılan görüşmeler sonunda Ergüllü ve Mutlu Altuğ ortak bir liste yaparak görevi üstlendi. Yeni yapılan yönetimde Mustafa Taşova, Ayhan Gültekin, Osman Dal ve Başkan İlker Ergüllü'nün futbol; Mutlu Altuğ ve Aygün Cicibaş ise basketbol şubesi ile ilgilenecek. Voleybolu ise Onur Güner yönetecek.

"KULÜBÜN İYİLİĞİ İÇİN İCRAYA VERDİM"

Kurulda konuşan Ergüllü, "Alacaklarımdan dolayı kulübü 61 milyon TL'lik icraya verdim ama kulübümüzün iyiliği için. Eğer kulüp kayyuma kalırsa ucuza kapatılmasın diye. Bir gün şirketleşme olursa ve devralan kişi tekinsiz biri çıkarsa kulübü ona kaptırmamak için. Bir Karşıyakalı olarak söz sahibi olmak için. Zamanı geldiğinde bu parayı hibe edeceğim. Yeni dönemde imza yetkim olmayacak. Mesaimi kulübün gelişimi için harcayacağım" dedi.

İzmir ekibinde yönetim şu isimlerden oluştu: Mutlu Altuğ, Mustafa Taşova, Ayhan Gültekin, İlker Başbuğ, Yener Eyüpoğlu, Onur Güner, Aygün Cicibaş, Osman Dal, Özgür Okan, Mehmet Doğan, Serdar Işıldar, Tolga Güner, Onur Keleş, Sefa Şahin ve Deniz Köse.