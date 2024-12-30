12. Adam devrede

Mali, idari ve sponsor krizleriyle tarihinin en zorlu günlerinden geçen Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için göreve gelen yönetim acil çare arayıp destek kampanyası başlatırken, taraftarlar da Yaşar Ailesi'ne çağrı yaptı. Taraftarlar zor dönemde kulübe sahip çıkılmasını talep ederken, rahmetli Onursal Başkan Selçuk Yaşar'a ithafen sembolik mektup yazarak yeşil-kırmızılı kulübün Yaşar'ın yokluğunu hiç bu kadar hissetmediklerini belirtti.

2 OCAK'TA ZİYARET EDECEKLER

Taraftarlar, 2 Ocak Perşembe günü Selçuk Yaşar'ın kabrini hep birlikte ziyaret etmek için de organize oldu. Taraftarların Selçuk Yaşar'a mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Selçuk Baba; yaşamının 70 yıldan fazlasını; önce taraftar sonra sporcu daha sonra başkan hatta bir ara teknik direktör ve nihayetinde Onursal Başkan olarak adadığın Karşıyaka Spor Kulübü senin yokluğunu hiç bu kadar hissetmemişti. Allah zeval getirmesin tüm Yaşar Ailesi'nin kızlarının, holdinginin profesyonellerinin senin emanetine bir kez daha sahip çıkarak ebediyette huzur ve sevinç duymanı sağlayacağına inanmak istiyoruz."

TENİS ANTRENÖRLERİNDEN ANLAMLI DESTEK GELDİ

KARŞIYAKA'DA zor dönemde yönetimden Ayhan Gültekin'in yaktığı kıvılcımla kulübe destek kampanyası başlarken, tenis şubesi antrenörlerinden anlamlı destek geldi. Tenis şubesinden 11 antrenör, maaşlarından 100 bin TL toplayıp kampanyaya bağışta bulunarak Karşıyaka'ya destek oldu.