Kaptanlara af çıkıyor

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta uzun süre Bursaspor ile zirve yarışı veren ancak son haftalardaki puan kayıplarıyla ilk yarıyı 3. sırada kapatan Karşıyaka'da yönetimsel kriz adım adım aşılıyor. Yeni yönetimin seçilmesinin ardından para akışı yavaş yavaş sağlanırken, maaşlarını alamadıkları için kulübe ihtar çeken ve ardından kadro dışı kalan takımın kaptanları Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay'a af çıktı.

"HASRETE SON VERECEĞİZ"

YEŞİL-KIRMIZILI takımın sportif direktörü Ahmet Akteke yaptığı açıklamada iki oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti. Akteke, "Kendileri değerli kaptanlarımız. İlk antrenmanda takımla beraber olacaklar" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün can damarının futbol olduğunun altını çizen Akteke, "Şampiyonluğa olan hasrete bu sezon son vereceğiz. Taraftarlar da bize her zaman güç verdiler. Onların da desteğiyle başaracağız" diye konuştu. Uzun süreli sakatlık dönemini atlatan Yasin Ozan ile ilgili de konuşan Karşıyaka Sportif Direktörü Akteke, "Kendisine olan güvenimizden dolayı forvet almadık. Ona inanmaya devam ediyoruz. Şu an iyi noktada ve ikinci yarıda daha faydalı bir Yasin izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.