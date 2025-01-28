Kaf-Kaf sakata geldi

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta 2. sırada bulunan Karşıyaka galibiyeti kazandı ama 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Yeşil-kırmızılılar, 1-0 kazandığı Kemerkent Bulvarspor maçında ilk 11'inin değişilmez isimleri Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner'in sakatlanmasıyla ağır darbe aldı. Mücadeninin 23. dakikasında sakatlanan Enes'in bileğinde yırtık olduğu öğrenildi. Yine müsabakanın ilk yarısında bileğine darbe alan İsmail, ikinci devreyi sakat sakat oynadı ve 90 dakikanın bitimiyle kendini yere bıraktı. Sedyeyle kenara gelen 24 yaşındaki stoperin de Enes gibi dizine darbe aldığı ve hafta sonunda oynanacak 23 Elazığ FK karşılaşmasına 2 futbolcunun da yetişmesinin oldukça zor olduğu ifade edildi. Abdülkadir Öksüz ve Erdal Öztürk'ün de sakatlığıyla birlikte Kaf- Kaf'ta sakat oyuncu sayısı şimdiden 4'e çıktı. Öte yandan KAli Sinan Gayla, son 2 karşılaşmada sergilediği performansla ilk 11'e göz kırptı. Tecrübeli futbolcu, 2 asist ve 1 gollük performansıyla alkış toplayıp takımının kazandığı 6 puanda önemli rol oynadı.