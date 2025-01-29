Karşıyaka filede Beykoz’u devirdi

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde lider Göztepe'yi takip eden Karşıyaka, sahasında son sıradaki rakibi Beykoz Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başardı. Baştan sona üstün olan yeşil-kırmızılılar, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0'lık skoru yakaladı. İkinci sette iyice gardı düşen rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan Karşıyaka bu bölümü 25-10 kazandı: 2-0. İzmir ekibi son sette de hata yapmadı. Final bölümünü de 25-20 kazanan Kaf-Kaf, 3-0'lık galibiyetle haftayı kapattı. yeşil-kırmızılılar, 18 müsabakasonunda 15 galibiyete ulaşarak zirvedeki Göztepe'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.