KSK’de geri adım

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz gün görevinden ayrılan başkan İlker Ergüllü, geri adım attı. 24 Aralık 2024'te gerçekleşen olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkanlık koltuğuna oturup yaklaşık 1 aylık süreç sonunda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetim kuruluna istifa edeceğini ileten Başkan İlker Ergüllü'nün taraftar temsilcilerinin görevde kalması yönündeki çağrısının ardından kararından vazgeçtiği öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

TARAFTARDAN DEV ÇAĞRI GELDİ

Tribün liderleri, "Karşıyaka taraftarı sizin başkanlığınıza değer veriyor, samimiyetinize inanıyor. Maddi manevi gücünüzün uzun yıllar bu kulübe çok ama çok faydalı olacağını biliyor. Bu sene futbol takımının şampiyon olmasının sizin başkanlığınızda gerçekleşmesini istiyor. Kısaca bu taraftar sizi seviyor ve Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığını hiçbir koşulda bırakmanızı istemiyor" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından Başkan Ergüllü'nün görevini sürdürme kararı aldığı bildirildi. Başkan Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde kulüpte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

KARŞIYAKA'NIN BORCU YÜKSELDİ

EKONOMİK anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan Karşıyaka'da borç miktarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan yeşil-kırmızılıların, mevcut borcunun 503 milyon TL olduğu öğrenildi. 112 yıllık koca çınarın şu andaki borcunun 350 milyon TL'sinin kamu borcu olduğu belirtilirken 96 milyon TL'sinin ise yönetici borcu olduğu ifade edildi. Kaf-Kaf'ın kulüpte basketbol oynamış eksi oyuncularına ise 50 milyon TL'lik bir borcunun olduğu bildirildi. Diğer borçların ise kulübe iş yapan kişi veya şirketlere olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte, Haziran 2024'te yapılan genel kurulda kulübün 30 Nisan 2024 tarihiyle 400 milyon 684 bin TL borcu olduğu ifade edilmişti.