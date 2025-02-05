Kaf-Kaf filede pes etmeyecek

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir derbisinde konuk olduğu lider Papara Göztepe'ye 3-1 yenilen zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi yazılı bir açıklama yaparak Sultanlar Ligi hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı. Centilmence mücadelesi nedeniyle ezeli rakipleri Göztepe'yi tebrik eden yeşil-kırmızılılar, "Bu karşılaşmanın sıralamadaki konumumuzu belirleyici bir etkisi olmaması nedeniyle oyun anlamında eksiklerimizi görme fırsatı bulduğumuz bir maç oldu. Asıl hedefimiz Play-Off Etabı'na yükselip final oynayarak Sultanlar Ligi'ne çıkmaktır. Bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya ve mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.