Karşıyaka’ya 1 milyonluk Akçay müjdesi

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki şampiyonluk yarışında aylardır yaşadığı idari ve mali sıkıntılara rağmen Play-Off hattında ikinci sırada olan Karşıyaka, ilk kez yollarını ayırdığı bir teknik direktörden tazminat elde etti. Yıllarca sözleşmesini feshettiği teknik direktörlere yüklü tazminatlar ödeyen Kaf-Kaf, devre arasında kendi talebiyle kulüpten ayrılan Mustafa Reşit Akçay'dan ise üzerine para aldı. Sezon başında 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la imzaladığı sözleşmede kontratını tek taraflı sonlandırırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödeme maddesi bulunan Akçay, sürpriz bir şekilde kendisi gittiği için yeşil-kırmızılılara para ödedi.

HABER VERMEDEN GİTTİ

Karşıyaka 19 Ocak'ta Kırşehirspor deplasmanında oynanan ikinci yarının ilk maçından önce hafta başında kimseye haber vermeden memleketi Trabzon'a dönen 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamın antrenmanlara çıkmadığını noter kanalıyla 3 gün boyunca tespit ettirmişti. Yeşil-kırmızılılar sözleşmesi sonlandırılan Akçay'dan tazminat alma hakkı elde etti. Futbol şube yönetimiyle görüşmesi sonrasında 1 maaş alacağını bırakan Mustafa Reşit Akçay, kulübe üzerine 500 bin TL ödedi.

GÜLTEKİN İSYAN ETTİ

KARŞIYAKA'DA Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin isyan etti. Futbol şubesine destek olunmadığından dert yanan Gültekin, böyle devam ederse hem kendisinin hem yönetimin görevi bırakma kararı alacağını söyleyerek, "Kimse bu şartlar altında şampiyonluk beklemesin" dedi. Karşıyaka'da sezon başından beri futbol takımı için 7,5 milyon TL bağış yapan, son kongrede 1 milyon TL bağışlayarak takıma destek kampanyası başlatan Gültekin, "Mevcut yönetim kulüp kayyuma kalmasan diye son anda göreve geldi ama tıkandık, destek sözleri havada kaldı. Kimse tesiste yemek nasıl çıkıyor, futbolcuların ödemeleri nasıl yapılacak diye sormuyor. Takımda 3 aydır maaş ödenemiyor" diye konuştu.