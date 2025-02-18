Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak ayrılan Karşıyaka hedefe kilitlendi. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yakaladığı çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi, ligde bitime 10 hafta kala lider Bursaspor'u amansız takibini sürdürüyor.

Grupta ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Bornova 1877'yi derbide 4-1 yenip puanını 41 yaparken, henüz yenilgiyle tanışmayan Bursaspor da önceki gün evinde Anadolu Üniversitesi'ni aynı skorla geçerek 50 puana ulaştı. Grupta Düzcespor'un deplasmanda Artvin Hopaspor'la berabere kalıp 37 puanla dördüncülüğe gerilemesiyle yeşil-kırmızılılar, en yakın rakibi konumuna gelen 38 puandaki Belediye Kütahyaspor'la arasındaki 3 puanlık farkı da korudu.

EN İYİ PERFORMANS KSK'DEN

Bu sezon sadece Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın takım namağlup liderken hayatını kaybedip, ardından kulübün yönetim krizine girdiği zorlu dönemde 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, Bursa haricinde diğer tüm grupların liderleriyle başa baş bir performans sergiledi.

Ligde 2'nci Grup'ta zirveyi paylaşan Ege temsilcileri Balıkesir ve Muğlaspor 39'ar, 3'üncü Grup'ta lider 52 Orduspor FK 42, 4'üncü Grup'ta lider olan Mardin 1969 ise 46 puan topladı.

Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi bu sezon son yılların en yüksek puan ortalamasını da yakalama başarısı gösterdi.

20 KARŞILAŞMADA 41 PUAN

Bu sezon 20 maçta hanesine 41 puan yazdıran Karşıyaka, Play-Off oynadığı geçen sezon aynı periyodu 36 puanla geçmişti. İzmir ekibi sahadan 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte rakip ağları 34 kez havalandıran İzmir temsilcisi, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Kaf- Kaf geçen sezon yine 20 haftalık periyotta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 37 kez havalandırmış, kalesinde ise 27 gole izin vermişti.