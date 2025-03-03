Karşıyaka’nın tadı kaçtı

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka iç sahadaki önemli sınavda en yakın rakiplerinden Düzcespor'a 2-0 yenilirken, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Peşinat taksidi, hak ediş ve Bornova galibiyetinin primi beklentisindeki futbolcuların yaptığı 2 günlük antrenman boykotuyla sarsılan Kaf-Kaf, Düzce'ye yenilince moral çöküntüsü yaşadı. Ligde ikinci yarıda 5 haftayı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen İzmir ekibinin hafta içinde yaşananların ardından alınan şok yenilgiyle tadı kaçtı. Lider Bursa'yı yakalama şansı büyük oranda azalan İzmir temsilcisi bitime 9 maç kala grup ikinciliği yarışında da ensesine yapışan Düzce ve Bld Kütahyaspor'u kendisine ortak etti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşıyakalı taraftarlar özellikle agresif tepkileriyle kart gören Hakan Barış'ı oyundan çıkarken yuhaladı. Taraftarlar takımı da alkışlarla protesto etti. Yeşilkırmızılılarda futbolcuların ise maç öncesi Bornova galibiyetinin primlerinin 2 hafta geçmesine rağmen ödenmemesine tepkili oldukları öğrenildi.