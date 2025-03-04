Kuşadası evinde tekrar düşüşe geçti

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran Kuşadasıspor, son iki haftada aldığı yenilgilerle tekrar düşüşe geçti. Aydın temsilcisi, sahasında liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Geçtiğimiz hafta da yine evinde Silifke Bld'ye 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, küme düşme hattının üstüyle aradaki farkı kapatma fırsatını değerlendiremedi. Siyah-beyazlılar, bu hafta da zirve yarışındaki takımlardan Düzcespor'a konuk olacak