Kaf-Kaf’ta Yıldırım’dan camiaya çağrı

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sıkıntılara rağmen 7 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkma hedefine yürüyen Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, oyuncuların mali beklentileri konusunda uyardı.

Lider Bursa'nın son 5 haftada 6 puan kaybettiği dilimde 12 puan toplayarak farkı eriten yeşil-kırmızılılarda Yıldırım, "Bize göre aramızdaki puan farkı 5 değil 2" dedi.

Bursaspor'u sezonun son haftasında ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Yıldırım, "Taraftarımızla beraber şampiyonluk şansımızı ligin son maçına taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"TAKIMA MORAL VE DESTEK LAZIM"

Yeşil-kırmızılı kulüpteki sıkıntıların altını çizip, "Biz dışarı yansıtmıyoruz ama haftalardır büyük sıkıntı çekiyoruz" diyen Yıldırım, "Zorluklara rağmen güzel bir aile olduk. Geldiğimizde takımda kaos vardı.

Yönetim belirsizliği vardı. İmza yetkisi yoktu. Birçok oyuncumuz gitmek istiyordu. O dönem Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin bize destek oldu. Bursaspor'un 11 puan gerisindeydik. Takımdaki arkadaşlık iyi ama oyuncularımızın moral ve desteğe ihtiyacı var. Yaklaşık 7 senedir 3'üncü Lig'de debelenip duran büyük bir camia var. Buna bu sene inşallah son vermek istiyoruz. Buna hazırız, çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PRİMLERİ BEKLİYORLAR

Yöneticilerin takıma daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Aile büyükleri, taraftarlar bu takıma daha çok sahip çıkmalı. Yöneticiler biraz daha maddi ve manevi destek verirse bu takım şampiyon olacak. Sıkıntılar inşallah kısa sürede çözülür" dedi. Karşıyaka'da futbolcular haftalardır alacaklarını, personel ise aylardır geciken maaşlarını beklerken takıma yarın ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

Personele maaş ödeyecek kurmayların başkan İlker Ergüllü'nün katkısıyla takıma birer prim dağıtması bekleniyor. Muş deplasmanı biletleri ise futbol şubenin yeni sorumlusu olan İlker Akpınar tarafından alındı.