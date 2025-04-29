Kaf-Kaf 22 yıllık hasreti bitirecek

NESINE 3'üncü Lig 1. Grup'ta son hafta ezeli rakibi Bursaspor'u Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının desteğiyle 2-0 yenerek ikinciliği alıp adını Play-Off'ta grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın önünde 22 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek için 3 maç kaldı. Son şampiyonluğunu 2003'te 2'nci Lig'de yaşayan, ardından iki kez küme düşüp defalarca Play-Off oynamasına rağmen kupaya uzanamayan İzmir ekibi, seneler süren şanssızlığını kırmak için önünde kalan 270 dakikaya odaklandı. Başkan İlker Ergüllü, "Bursa galibiyetiyle şanssızlığımızı kırdık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.