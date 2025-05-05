Kaf-Kaf’ta sakatlık şoku

BASKETBOL Süper Lig'de 51 yıldır aralıksız yer alıp bu sezon düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da uzun süredir sakat sakat oynayan Thomas Akyazılı ameliyat oldu. Başarılı guard bitime 4 maç kala sezonu kapattı. Thomas'ın ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Son üç aydır patlamış nüks bel fıtığıyla mücadele eden ve takımını yalnız bırakmamak adına süreci ameliyatsız atlatmaya çalışan oyuncumuz Thomas Akyazılı, sağlık ekibimizin yoğun çabalarıyla bel bölgesine uygulanan radyofrekans ve nokta atışı enjeksiyon tedavileriyle sahada kalmaya devam etmiştir. Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Dr. Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.