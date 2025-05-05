Karşıyaka’da ödeme haftası

3. Lig 1. Grup'ta Play-Off'ta Belediye Kütahyaspor-Muş Spor eşleşmesinden çıkacak takımla 15-19 Mayıs tarihlerinde oynayacağı grup finaline hazırlanan Karşıyaka'da yönetim bu hafta takıma hak ediş ödemelerini yapacak. Ligde 13 Nisan'da Silifke Belediye Spor ile oynanan maç öncesi Yeşil-kırmızılı takımdan 10 futbolcu alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Sponsorluk katkısı, camiadan Eski Başkan Azat Yeşil, Eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin gibi isimlerin desteğiyle 6 milyon TL'nin üzerinde kaynak yaratan Karşıyaka, takıma hafta başında ödeme yaparak Play-Off öncesi moral aşılayacak. Bu arada Karşıyaka'nın Play-Off'taki muhtemel rakiplerinden Kütahya'ya da PFDK 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.