İzmir’de kahreden tablo

KARŞIYAKA, 3. Lig 1. Grup Finali'nde ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta evinde Muşspor'a 2-1 yenildi. Sezonu ikinci sırada bitirerek direkt grup finallerine kalma avantajını yakalayan Kaf- Kaf, 3. Tur'da Doğu ekibine elenerek 2. Lig hayallerini yine ertelemek zorunda kaldı.

Alsancak Stadı'ndaki zorlu randevuda rakip Muşspor kale arkasını bölümünü doldurup taraftar desteğini arkasına alırken, Karşıyaka ise seyircisiz oynama cezası yüzünden deplasmanı yaşadı.

Sezonun son maçında İzmir'e şampiyon gelen Bursaspor'u ağırlayan Kaf-Kaf, bu maçtaki küfürlü tezahüratlar ve saha olayları yüzünden seyircisiz oynama cezası almıştı. Alsancak Stadı'nın 610 kişilik deplasman tribününe kapasitenin çok üzerinde Muşlu taraftar akın etti.