KSK dağılıyor

Nesine 3. Lig'de Play-Off'ta üst üste ikinci, toplamda ise 7'nci kez hüsran yaşayıp 8 yıldır 2. Lig'e çıkamayan Karşıyaka'nın kadrosu dağılıyor. Yeşil-kırmızılılarda mevcut kadrodan 3 as oyuncunun haricinde 15 ismin sözleşmesi bitti. Sözleşmesi süren oyunculardan ise kadronun altyapıdan çıkarak ilk 11'in değişmezi olan tek ismi Ferdi Burgaz da serbest kalıyor. Karşıyaka'da Play-Off hüsranı ve öncesinde para, prim, boykot krizleriyle taraftarın büyük tepkisini çeken takımdan Abdülkadir, Ali Sinan, Bedirhan, Bedran, Cenk Ahmet, Erdal, Hakan Barış, Hakan Canbazoğlu, Hasan, İshak Kurt, Mert Torlak, İsmail, Onur Akbay, Sefa ve Yasin Ozan'ın sözleşmeleri sezon sonu itibariyle sona erdi.

FERDİ TAKIMDA KALIYOR

Elinde as futbolcu kalmayan yeşil-kırmızılılarda düzenli ilk 11'de oynayan futbolculardan sadece Ferdi, Enes ve Kadir'in sözleşmeleri devam ediyor. Sezon başında Ferdi ve Hasan hariç futbolcuların çoğu peşinatlarını nakit alırken, peşinat ve maç başı hak ediş alacakları bulunan sol bek Ferdi de 1,2 milyon TL ödeme yapılmaması halinde bugün serbest kalma hakkı elde edecekti. Ancak Başkan İlker Ergüllü, yaptıığ ödemeyle 22 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını sağladı.

ADAY DİVANA KALACAK

Öte yandan Karşıyaka'da genel kurula 1 hafta kala başkanlığa aday çıkmadı. Adayların yönetim kurulu listelerini kongre tarihinden 1 gün önce divan kuruluna teslim etmesi gerekirken, yönetim ve camiadan girişim olmadı. Başkan İlker Ergüllü'nün de şu an için devam etmeyi düşünmediği öğrenilirken, aday çıkmazsa kulübü tekrar genel kurula taşıma yetkisi kongre divanına kalacak.