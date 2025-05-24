Kaf-Kaf isyanda

Play-Off etabında yine hayal kırıklığı yaşayıp üst üste 8'inci sezon da en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'de kalması kesinleşen Karşıyaka'da taraftarlar stat ve altyapı tesisleri için isyan başlattı.

İzmir'in yaklaşık 30 yıl önce stat projesini gündeme getiren ilk kulübü olan, kendisinden sonra Karşıyaka'nın stat projesi sayesinde aynı tarihlerde birlikte ihaleye çıkan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Alsancak Stadı, Bornova Stadı, Tire Stadı, Buca Stadı gibi tesisler yıllar önce tamamlanıp açılırken halen bekleyen yeşil-kırmızılılar artık somut adım atılmasını istiyor.

Karşıyaka'nın stadı Türkiye'nin dört bir yanında modern statlar yapılırken başlayıp tamamlanmayan tek proje konumunda.

10 YILDIR DOKUNULMUYOR

O dönem açılan davalar gerekçesiyle yapılamayıp ihaleleri iptal edilen stadyum projesi kapsamında 2015'te yıkılan kulübün İlçe Stadı, tesisleri, salonları ve tenis kortlarının yerine zemin ve temel çalışmaları yapıldı. Ancak ihaleler iptal edilince tam 10 yıldır dokunulmayan arazi İzmir'in en güzel yerlerinden Karşıyaka'nın göbeğinde atıl kaldı. Yabani otlar ve ağaçlar kaplayan stat arazisini çevredeki vatandaşlar otopark ve karavan park olarak kullanıyor. Hiçbir güvenlik önlemi de olmayan stadyum arazisinde madde bağımlıları da konaklıyor.

YAZIŞMALAR BEKLENİYOR

Atatürk'ün kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadın arazisinin mülkiyeti ve imarıyla ilgili engeller yıllar içinde çözüldü. Davaları düşen, uygulama imar planında da stadyum olarak tescil edilen, otopark yönetmeliği için proje geliştirilen, daha önce yapılan zemin imalatları için Yapı Kayıt Belgesi de alınan statla ilgili yasal prosedürlerin yerine gelmesi bekleniyor.

Karşıyaka'ya altyapı tesisleri ve spor okulları için 2 yıl önce 2023'te tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük araziyle ilgili de henüz proje başlatılamadı. Projesi ve inşaatını kimin üstleneceği bilinmeyen bu arazideki proje de belirsizliğe gömüldü.

KSK İLK ALTIDAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

BU sezonu hüsranla tamamlayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, ilk 6 sıradaki takımlara karşı oynanan 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Karşıyaka, Düzcespor'a 2-0, Kütahyaspor'a 3-2 ve Silifke Belediyespor'a 2-1 mağlup olurken, Muşspor ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak Play-Off yarı finalinde Muşspor ile oynanan eşleşmede ise ilk maçta tercih ettiği diziliş ve oyuncu seçimleriyle takım, yalnızca 2'si isabetli toplam 3 şut çekebildi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci maçta ise 2'si isabetli toplam 7 şutla oynanan karşılaşma, 2-1 mağlubiyetle sona erdi.