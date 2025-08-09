Karşıyaka gaza bastı

Basketbol Süper Ligi'nde henüz ana sponsoru olmamasına rağmen anlaşmaya varılan bilet firmasından gelen kaynakla transfer yasağını kaldırıp dağılan kadrosunu takviye etmeye başlayan Karşıyaka iki yeni yabancısını buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, en son Belçika'da Antwerp Giants'ta forma giyen 31 yaşındaki uzun forvet Mike Moore'u kadrosuna kattı. ABD'li oyuncu Mike Moore kariyerinde Cestistica Civitavecchia, Svendborg Rabbits, Roso Radom, Körmend, Granada, Iraklis Thessamoniki ve Sporting gibi kulüplerde oynadı. LİGİ BİLEN OYUN KURUCU

Karşıyaka'nın son olarak Süper Lig'de Manisa Basket'te görev yapan 30 yaşındaki guard Chris Chiozza'yla da anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2021-22 sezonunda NBA şampiyonu olan Golden State Warriors kadrosunda da yer alan 30 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Manisa'da oynamıştı. Ligde 26 maçta 8.5 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 7.3 sayı, 3.2 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalayan Chiozza'nın transferinin de yakında açıklanacağı öğrenildi.