KSK Basketbol’da ilk imzalar atıldı

KARŞIYAKA Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için EvoLog ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine KSK Başkanı Aygün Metin Cicibaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Basketbolcular ile EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, EvoLog İzmir Şube Müdürü Mete Bilekler ve İzmir Şube çalışanları katıldı. Sponsorluk anlaşması kapsamında Evo- Log ismi, formaların sırtında taşınacak ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun faul atış alanında yer alacak. Kara, hava, denizyolu taşımacılığı, depolama ve dağıtım alanlarında müşterilerine uçtan uca hizmetler sunan ve Avrupa'nın lider lojistik şirketlerinden biri olmayı hedefleyen EvoLog'un kurucu CEO'su Barış Talay "Karşıyaka, Türk Basketbol tarihinin önemli bir markası. Bu iş birliği ile Karşıyaka'nın layık olduğu yere tekrar gelmesini ve Avrupa hedefine birlikte yürümeyi ümit ediyoruz" diyerek görüşlerini paylaştı.