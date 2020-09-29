Menemen evinde Tuzla’dan fark yedi

TFF 1. Lig'de sezona kötü başlayan Menemenspor, sahasında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu. İzmir ekibi oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. 32'de Rasheed'in şutunu eliyle kesen Erdem'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını Tayfun gole çevirdi: 1-0. 34'te Murat Erdemir'in müdahalesiyle yerde kalan Aykut'un pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Erdem skoru eşitledi: 1-1. 36'da Ahmet'in ortasında Pucko topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 60'ta Erdem'in kullandığı serbest atışta İsmail topu kafayla ağlara gönderdi:

1-3. SİKİRU KIZARDI

70'TE Samet'in şutunda Sikiru topu elle kesti ve penaltıya sebebiyet verdi. Sikiru kırmızı kartı gördü. 72'de Erdem penaltıyı gole çevirdi: 1-4 86'da Thuram bekletmeden vurdu: 1-5. 90'da Berkan'ın şutunda top üst direkten döndü. Rasheed skoru belirledi: 2-5.



LALECİ'DEN DEĞİŞİKLİK

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, Tuzlaspor maçı öncesinde ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Laleci, geçen hafta Giresunspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de görev verdiği Murat Elkatmış'ı dünkü maçta yedek kulübesine çekti.