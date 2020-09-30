Menemen şok yaşadı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor sahasında Tuzlaspor'a 5-1 yenilerek büyük şok yaşadı. İlk üç haftada 1 puan toplayan İzmir ekibi, sahasında oynadığı iki maçta da puan kazanma başarısını gösteremedi. İstanbul ekibinden 5 gol giyen sarı-lacivertliler evinde en son 7 yıl önce kalesinde 5 gol görmüştü. Menemenspor, 2012-2013 sezonunda 3. Lig'de mücadele ederken 5 Mayıs 2013 tarihinde Aydın 1923'ten 5 gol yemişti. İzmir ekibi, sahasında Aydın temsilcisine 5-2 boyun eğmişti. Sarı-lacivertliler evinde uzun bir aradan sonra kalesinde 5 gol gördü.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Teknik patron Cenk Laleci, sahalarındaki farklı yenilgi yüzünden hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. 3 haftada alınan sonuçlardan dersler çıkaracaklarını belirten Laleci, ""Evimizde maalesef 2 maçımızı da kazanamadık. Geride kalan 3 haftada beklentilerimiz gerçekleşmedi. Ancak biz iyi bir takımız. Gereken dersleri çıkaracağız. Geçen sezon da ilk 3 haftada 1 puan almış ardından yükselişe geçmiştik. Ben oyuncularıma inanıyorum. Biz bu kara bulutları dağıtacağız" diyi konuştu.